Vanessa Giácomo exibe fotos raras de sua casa de madeira Reprodução / Instagram

Publicado 24/07/2025 15:50 | Atualizado 24/07/2025 15:52

Rio - Vanessa Giácomo compartilhou, nesta quinta-feira (24), imagens inéditas de sua casa de madeira localizada em um sítio no Rio de Janeiro. A propriedade, cercada por ampla área verde, deixou de ser apenas um refúgio para descanso e passou a abrigar também a sede da produtora da atriz.

A artista contou que decidiu ampliar sua atuação no mercado audiovisual e aproveitou a estrutura do sítio para integrar negócios e lazer. "Há alguns anos, decidi expandir meus negócios e percebi que meu espaço poderia ser mais do que apenas um local de lazer. Transformei-o na base da minha produtora, que hoje abriga diversos projetos audiovisuais, além de servir como cenário para festas de novelas e encontros com amigos", afirmou ela nas redes sociais.O local já recebeu gravações de produções conhecidas, como cenas da série "Rensga Hits", do Globoplay. Além disso, o espaço conta com estúdio, palco para shows e áreas que remetem ao clima de serra.Com foco em sustentabilidade, o projeto da casa segue princípios de reaproveitamento e autossuficiência. "Com um estúdio, um palco para shows e cantinhos que remetem a uma serra, minha casa de madeira e o vasto espaço verde estão localizados no Rio de Janeiro. Esse lugar também é meu refúgio. Todo o projeto é pautado na sustentabilidade, com um foco em reaproveitamento e autossuficiência", completou Vanessa.