Monica Benini agradece mensagens de apoio depois do diagnóstico da filha com JuniorReprodução Instagram

Publicado 24/07/2025 11:55

Rio - Monica Benini, de 39 anos, agradeceu as mensagens de apoio que recebeu após revelar que a filha, Lara, de 3, fruto do relacionamento com Junior Lima, de 41, foi diagnosticada foi síndrome nefrótica. A modelo alertou, através do Instagram Stories, nesta quarta-feira (23), que a doença pode ter diversos sintomas e declarou que não se sente confortável em falar mais sobre o assunto, por ter receio de dar alguma informação errada.

"Eu não sou médica, então, eu também entendo que eu preciso ter muito cuidado quando eu falo dessas coisas com vocês. Mas, a especialidade médica que trata dessa área renal é a nefrologia. Então, se você precisar, procure um médico nefrologista. Eu falei no vídeo sobre o inchaço nos olhos, mas pode ter outras causas", iniciou.

Em seguida, Monica deu mais informações sobre o caso da filha. "Falei sobre a Lara está imunossuprimida nesse momento e sobre a medicação que ela está tomando e eu queria só deixar claro que a síndrome nefrótica por si só ela já é imunossupressora e aí soma-se a isso a medicação e resulta nessa imunossupressão que ela está agora. Eu vou tentar procurar fontes confiáveis para informar vocês, porque eu não me sinto confortável de falar mais do que já falei, porque eu acho que essas conversas precisam ser com um médico. Fico com medo de dar alguma orientação errada e isso é de longe o que eu espero fazer", disse.

Por fim, a mulher de Junior retribuiu o carinho que Lara tem recebido. "Eu quero agradecer mais uma vez por todas as mensagens, todas as orações, toda a energia boa, maravilhoso isso tudo. Essa corrente de energia boa só vai fazer bem para a Larinha. Então, muito obrigada", concluiu.