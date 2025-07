Sasha Meneghel posa de topless - Reprodução / Instagram

Publicado 24/07/2025 20:53

Rio - Sasha Meneghel, de 26 anos, compartilhou uma imagem ousada em seu perfil nas redes sociais nesta quinta-feira (24). Na foto, a filha de Xuxa Meneghel aparece de topless, cobrindo os seios com as mãos. O registro chamou atenção dos seguidores e gerou uma série de elogios, entre eles um comentário entusiasmado do marido, o cantor João Lucas.

"Meu Deus que gata", escreveu o artista na publicação.



Na quarta-feira (23), João Lucas também virou assunto nas redes ao ironizar, com bom humor, a baixa procura por ingressos de sua nova turnê. Em um vídeo, ele aparece durante um ensaio e brinca: "Ensaiando o show para as 3 pessoas que compraram ingresso pra minha turnê." Na legenda, reforçou o tom descontraído: "Pelo menos minha mãe, a Sasha e a Xuxa vão."