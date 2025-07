Travis Kelce posta fotos ao lado de Taylor Swift - Reprodução / Instagram

Travis Kelce posta fotos ao lado de Taylor SwiftReprodução / Instagram

Publicado 24/07/2025 20:24

Rio - Travis Kelce usou as redes sociais para compartilhar, pela primeira vez, um compilado de fotos ao lado de Taylor Swift. Nesta quinta-feira (24), o jogador de futebol americano levou os internautas à loucura com a publicação.

fotogaleria

No post, que reunia cliques ao lado da amada e também de outras pessoas, Travis foi breve na legenda: "Had some adventures this offseason, kept it 100", que soa algo como "Vivi umas aventuras fora de temporada, fui real", em português.

Na seção dos comentários, os internautas surtaram com os cliques ao lado da cantora, já que, em dois anos de relacionamento, esta é a primeira vez que o jogador publica fotos com a namorada.

"Meu Deus do céu", escreveu um perfil. "Mãe e pai", disse outro. "Obrigado por nos alimentar", brincou um terceiro. "Não posso acreditar que compartilhou estes momentos secretos conosco. Estamos muito felizes por vocês", se emocionou um quarto.

A publicação mexeu tanto com o coração dos fãs do casal que o nome de Travis chegou a ser o mais comentado no X, antigo Twitter, depois que ele compartilhou as fotos.

"Ai, Travis Kelce, você não faz ideia disso, mas esse seu dump com a Taylor Swift no Instagram acabou de salvar meu fim de semana", desabafou um perfil. "Meu Deus, as fotos que o Travis Kelce acabou de postar no Instagram. Esse homem é um pai mesmo", surtou outro.