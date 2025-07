Bela Gil resgatou fotos da infância com a irmã, Preta - Reprodução/Instagram

Bela Gil resgatou fotos da infância com a irmã, Preta Reprodução/Instagram

Publicado 24/07/2025 20:07

Rio - Bela Gil fez uma homenagem para a irmã, Preta Gil, que morreu no domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de um câncer de intestino . A apresentadora compartilhou fotos antigas com a artista e comentou todos os ensinamentos deixados por ela.

"Lembrar que é para viver a vida fiel a quem somos, mudar o que quiser mudar, permanecer com o que quiser permanecer, mas não trair a nós mesmos. Você abriu portas, caminhos e seguirei trilhando. Obrigada por tudo. Te amo", escreveu Bela.

A irmã da cantora mencionou as declarações que a filha de Gilberto Gil recebeu após o falecimento. "Você tinha que ver o tanto de gente pausando a vida para falar de você, o tanto de mensagem e amor que nos cercou. Sua presença, sua coragem, quem aguenta ficar longe? Eu seguro em mim tudo que se parece com você. Que espetáculo crescer com seu apoio. Você era mesmo minha alegria, nossa luz e agora é tudo saudade", concluiu.

Despedida

A cantora morreu no último domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer. Ela chegou a passar mal em uma ambulância, a caminho do aeroporto, quando se preparava para retornar ao Brasil. Diagnosticada em 2023 com um câncer colorretal, enfrentou uma remissão ainda no mesmo ano, mas a doença retornou de forma agressiva, atingindo linfonodos, o peritônio e o ureter.