Rayane Figliuzzi aceitou convite para ser musa da Vila Isabel - Reprodução/Instagram

Rayane Figliuzzi aceitou convite para ser musa da Vila Isabel Reprodução/Instagram

Publicado 24/07/2025 18:16

Rio - Rayane Figliuzzi aceitou o convite da Vila Isabel e vai desfilar como musa no próximo Carnaval. A namorada de Belo contou a novidade em entrevista ao programa "A Tarde é Sua", da RedeTV! desta quinta-feira (24).

fotogaleria

"Sou nova musa da Vila Isabel e estou feliz com o convite. Fiquei assim porque o Carnaval é grande e muita responsabilidade. Já tinha recebido convite, mas recusei. Hoje aceitei porque tenho uma equipe e tenho como aceitar", explicou ela.

A influenciadora descartou participação no reality show "A Fazenda 17", que estreia em setembro. "Ontem, eu cheguei ir na Record, sim, porque fui convidada de um podcast e já colocaram que fui assinar contrato. Não tive convite e não assinei contrato. Teria que ser bem conversado mesmo. Nem é pelo relacionamento, mas eu tenho um filho", disse.

Sobre o namoro com o cantor, Rayane confessou que tinha dúvidas sobre o andamento do romance. "A minha mãe não acreditou: 'O Belo?'. Eu falava: 'acho que não vai ser a hora dele ficar com outra pessoa'. Depois que ele manteve e rolou. No começo, foi complicado entender a grandeza do Belo, que é um artista muito famoso. Eu não tinha essa noção. As pessoas matam e morrem pelo Belo", afirmou.