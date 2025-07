Simaria canta com Lauana Prado em festa na mansão de Carlinhos Maia - Reprodução de vídeo / X

Publicado 24/07/2025 12:21

Rio - Simaria, que formava dupla com Simone, cantou com Lauana Prado em uma festa na mansão do influenciador digital Carlinhos Maia, na noite desta quarta-feira (23). Através das redes sociais, a artista compartilhou vídeos soltando a voz com a sertaneja.

As duas cantaram vários hits de sucesso, incluindo músicas da antiga dupla sertaneja que a irmãs formavam - e que se separou em agosto de 2022 -, como "Regime Fechado", "Quando O Mel É Bom" e "Meu Violão e o Nosso Cachorro".

Simaria e Lauana também performaram canções de outros artistas, como "Boa Sorte", de Vanessa da Mata, "Raspão", de Henrique & Diego, "É o Amor", de Zezé Di Camargo & Luciano, "Cobertor", do grupo Calcinha Preta, e "Evidências", de Chitãozinho e Xororó.

O marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, a ex-BBB Beatriz Reis e Camila Loures foram algumas das pessoas que se animaram e cantaram junto com as artistas. O festão ainda contou com mais apresentações e karokê.

Durante a apresentação, Lauana deixou uma mensagem de carinho para a cantora. Toda a minha reverência, respeito, carinho e gratidão porque ela, inclusive, faz parte desse momento feminino que vem acontecendo. Sem dúvida nenhuma contribuiu muito e eu sou muito grata a você, sua vida, história e arte", falou.