Fernanda Paes Leme relembra quando perdeu a virgindade com Paulinho VilhenaReprodução Youtube

Publicado 24/07/2025 13:19

Rio - Fernanda Paes Leme relembrou quando perdeu a virgindade com Paulinho Vilhena durante o podcast "Grande Surto", nesta quarta-feira (23). A apresentadora contou sobre as experiências de vida que teve, quando estreou na série "Sandy & Junior", em 1999, e o ator detalhou a proposta que ela fez para ter a primeira relação sexual.

"A gente era adolescente, tudo que eu fiz de certo e errado pela primeira vez na vida foi com essa turma. A primeira vez que eu fumei maconha, a primeira vez que eu transei... Foi com você, é verdade", disse ela.

Paulinho relatou como recebeu a iniciativa de Fernanda. "Agora a gente pode falar isso, né, Fernanda? São 29 podcasts que a Fernanda já passou, falando que eu fui o responsável por tirar a virgindade dela. Agora é o momento para me defender, que é o seguinte. Essa mulher, hoje, mãe, falou assim: 'Eu vou querer perder minha virgindade e eu acho que é com você'. Eu falei: 'Olha só, querida, estou totalmente à disposição. Quando você decidir, você pode me ligar e a gente vai resolver isso de uma forma muito carinhosa e amiga'", revelou ele, aos risos.

Em seguida, a artista aprovou a perspectiva do ator em expor a situação "Eu amei que foi uma coisa: 'Você passou uma vida me expondo e agora chegou o momento da revanche. Gostei porque foi o seu ponto de vista, como você enxergou. Você enxergou dessa forma? Foi bem racional", afirmou.

Paulinho continuou e explicou que eles tinham um bom ciclo de amizade. "Você estava bem esclarecida com o seu desejo. Tinha isso que a gente estava em um ambiente totalmente seguro de amizade e relação". Fernanda complementou: "Cara, acho que você me deixou vermelha, sabia? Nunca fico sem graça, difícil me deixar sem graça", disse a apresentadora, de maneira descontraída. "Ver o que eu passei vendo todos os podcasts", respondeu o ator, aos risos.