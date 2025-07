João Lucas - Reprodução / Instagram

24/07/2025

Rio - O cantor João Lucas compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (23), um registro descontraído, citando a baixa venda dos ingressos da turnê que leva seu nome. O artista brincou dizendo que apesar do público pequeno, será ilustre: com a mulher, Sasha, e a sogra, Xuxa, na plateia.

"Ensaiando o show para as três pessoas que compraram ingresso pra minha turnê", escreveu o cantor, que estará em turnê com "João Lucas, Ao Vivo", a partir de agosto. Na legenda do post, o artista ironizou: "Pelo menos minha mãe, a Sasha e a Xuxa vão".

O cantor e a estilista iniciaram o relacionamento em abril de 2020. Em novembro do ano seguinte, eles oficializaram a união.

O post divertiu internautas, que também entraram na brincadeira. "Moço, ainda tem vaga no assento ao lado do da Xuxa?", comentou um seguidor. "Eu vou, Sasho, e vou levar minhas duas namoradas. Se não der show, dá briga", disparou uma usuária do Instagram. "O deboche [risos]. O álbum está incrível, ouvi hoje pela primeira vez e viciei! Os 'haters' que se mordam", expressou outra pessoa.

Turnê "João Lucas, Ao Vivo"



Datas:

São Paulo/SP - 1 de agosto

Belo Horizonte/MG - 9 de agosto

Rio de Janeiro/RJ - 22 de agosto

Curitiba/PR - 30 de agosto