Flora Gil e Francisco Gil desembarcam no Brasil para velório de Preta GilEduardo Martins / Brazil News

Publicado 24/07/2025 08:00

Rio - Flora Gil, Francisco Gil e Sol de Maria desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (24). Eles são, respectivamente, madrasta, filho e neta de Preta Gil, que morreu aos 50 anos no último domingo (20) , em decorrência de um câncer no intestino.

Os familiares estavam nos Estados Unidos para acompanhar a cantora, que fazia tratamento experimental para a doença. Eles chegaram ao Brasil para o velório dela, que acontecerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (25). A cerimônia será aberta ao público.

Preta é fruto da antigo união de Gilberto Gil com Sandra Gadelha. O ex-casal também é pai de Maria e Pedro, que morreu em 1990 após um acidente de carro.

Atualmente, o cantor é casado com Flora. Eles são pais de Bela, Bem e José. Da primeira relação do artista com Belinda Aguiar, nasceu Nara e Marília. O cantor também viveu um relacionamento com Nana Caymmi, que morreu aos 84 anos, em maio deste ano