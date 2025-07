Edu Guedes relembra momentos difíceis durante internação - Reprodução / YouTube

Edu Guedes relembra momentos difíceis durante internação Reprodução / YouTube

Publicado 23/07/2025 21:53

Rio - Recentemente diagnosticado com um tumor no pâncreas, Edu Guedes falou sobre os momentos difíceis que enfrentou enquanto esteve internado. Nesta quarta-feira (23), o apresentador publicou um vídeo no YouTube em que narra seus sentimentos entre as quatro cirurgias que passou.

"Eu passei por quatro cirurgias. Entre idas e vindas, foram mais ou menos 15 dias de internação. Mas vamos olhar o lado positivo, era para eu ficar bem mais... era para eu ficar bem uns 30 [dias]", iniciou ele no vídeo.

O apresentador então contou que entre as primeiras cirurgias, que foram nos rins, ele voltava para casa. "O médico achava que era importante voltar esse dia para casa para me recuperar e estar forte. E antes de ir para outra cirurgia, ele me ligava à noite, para saber como é que eu estava, se estava bem, preparado para a próxima", disse.

Em seguida, Edu revelou que as pausas entre a primeira e a quarta, e mais delicada, cirurgia serviram para que ele se acalmasse e não pensasse nos procedimentos ou nos problemas que enfrentava. "Eu ficava sempre pensando na próxima [cirurgia] e concentrava na próxima. Então, eu não tive tanto tempo para ficar com a cabeça pensando em alguma coisa ruim ou qualquer coisa nesse sentido", contou.

Inclusive, ele contou que um dos momentos mais desafiadores para foi entre a terceira e a quarta cirurgia, em que precisou esperar cinco dias. Após passar enfim pelo procedimento, Edu enfrentou mais uma batalha: as dores intensas.

"Primeiro dia depois da cirurgia foi muito complicado. Eu tive muita dor durante as 24 horas iniciais. Aí eu fiquei alguns dias na UTI. Quando eu comecei a fisioterapia fora da UTI, as primeiras foram difíceis, porque até para respirar era mais difícil. Mas era o exercício que eu tinha que fazer e conviver com aquela dor. Quando a gente tem algo, mesmo que sinta um pouco, a gente vai fazer para melhorar, seja o que for na vida, a gente tem que passar por aquilo. E aquele a primeira semana, não só os primeiros dias, foram muito difíceis. Ainda dói um pouco", revelou.

"Eu estou gravando esse vídeo, 13º dia da cirurgia. Então, eu acho que eu já estou bem melhor do que estava. E eu penso assim todo dia: que amanhã eu vou estar melhor que hoje", afirmou o apresentador, que ainda contou que conversava com outros pacientes para se distrair nos momentos em que esteve internado.

Casado com Ana Hickmann, Edu disse que a apresentadora não saiu do lado do amado em momento algum. "A Ana dormindo numa cadeira toda encolhida do meu lado, só para estar com o braço do meu lado para sentir que eu estava ali... lembro do primeiro dia quando eu estava na UTI e para não ficar atormentando a Ana, pedindo coisa que eu podia chamar as pessoas, eu apertava o botão. E a Ana estava tão cansada que acendiam as luzes de tudo e ela continuava dormindo, apagada com o bracinho assim do meu lado", contou.

Logo depois, Edu Guedes revelou como se sentiu quando pôde retirar os acessos dos braços e pescoço, e quando recebeu a notícia da alta médica. "Cada coisa que tiravam de mim era uma vibração nova. Eu estava com um acesso ruim no pescoço e quando o médico liberou, nossa... parecia que eu tinha ganhado uma Copa do Mundo", riu.

"Eu contei para Ana que ia ser liberado. Acho que ela pulava mais que eu. Eu fiquei feliz, mas a Ana ficou mais feliz que eu. Voltar para casa é um alívio. Quando eu sai daqui de casa, eu rezei bastante para voltar. Porque numa cirurgia que é tão delicada como essa, você sempre imagina o que pode acontecer", refletiu ele, que agradeceu a todas as mensagens que recebeu. "Eu só não tenho a condição de responder a todo mundo, mas muito obrigado. Pode ter certeza que eu estou vendo", disse.