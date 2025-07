Amiga de Preta Gil, Jude Paulla publica foto dos últimos dias da cantora - Reprodução / Instagram

Publicado 23/07/2025 19:50 | Atualizado 23/07/2025 19:51

fotogaleria

Na publicação feita nas redes sociais, Ju divulgou uma foto em que aparece deitada na cama da cantora e descreveu parte da rotina que dividiam durante o período nos Estados Unidos. "Nosso soninho da tarde era de lei e cada uma com seu travesseiro para agarrar, que a gente sabia exatamente qual era quando a gente trocava por engano", escreveu.A DJ também revelou que Preta mantinha o hábito de assistir novelas, algo que se tornou um ritual diário. "A gente acordava e já ia assistir às novelas. Íamos de A Viagem até Vale Tudo, você não perdia uma. Era seu momento sagrado. Te amo", declarou Ju, como se estivesse conversando diretamente com a amiga.A novela "Vale Tudo", citada por Ju, teve uma homenagem à artista na abertura exibida pela TV Globo nesta segunda-feira (21).Amigo próximo da cantora, Gominho comentou a publicação da DJ. "Ai, eu amo tant", disse ele. Em outro desabafo feito em seus Stories, Gominho refletiu sobre a dedicação de Ju nos dias finais de Preta. "Aproveitar pra dizer que o que viveu minha irmã Jude Paulla eu nem consigo me imaginar vivendo com nossa amiga! O mundo faz a gente entender que é forte, às vezes infelizmente assim, mas conte comigo pra amenizar essa dor e agonia e a gente seguir como sempre fomos! Nossa Diamonds Family", escreveu.Ju também publicou prints de conversas com Preta ao longo dos últimos meses. Em muitas das mensagens, ela incentivava a amiga a se alimentar. "Minha felicidade era ver você comer durante esse tempo! Fosse a gente pedindo, fosse você com desejo, fosse eu mostrando meus dotes culinários em casa. Era sempre um dia de paz te ver comendo com gosto como você amava", contou. velório de Preta Gil acontecerá nesta sexta-feira (25) , no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com cerimônia aberta ao público. O local foi escolhido pela própria artista em vida.