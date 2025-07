Pedro Sampaio revela segredo inusitado envolvendo Ana Castela - Reprodução / Instagram

Pedro Sampaio revela segredo inusitado envolvendo Ana Castela Reprodução / Instagram

Publicado 23/07/2025 18:01 | Atualizado 23/07/2025 18:04

Rio - Um dos maiores sucessos de Pedro Sampaio, a música "POCPOC", esconde um detalhe que passou despercebido até agora: o gemido que se tornou marca registrada da faixa é, na verdade, da cantora Ana Castela. A revelação foi feita pelo próprio DJ nesta quarta-feira (23), e pegou os fãs de surpresa.



Pedro contou que a ideia surgiu em um momento descontraído, durante uma conversa nos bastidores de um show. A gravação foi feita de forma improvisada, no camarim, usando apenas o celular do artista. "Foi para tampar um buraco na música e acabou ficando muito bom", explicou em entrevista ao Spotify Brasil



Apesar de já ter lançado a faixa há algum tempo, o DJ nunca havia mencionado publicamente a participação de Ana Castela. Antes de expor o segredo, fez questão de pedir a autorização da cantora.



Durante a entrevista, Pedro fez uma chamada de vídeo com Ana e contou que havia revelado ao público a origem do gemido. A resposta dela foi espontânea: "Minha mãe vai me matar", disse, aos risos.



Confira: