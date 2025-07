Carolina Ferraz - Reprodução / Instagram

Carolina FerrazReprodução / Instagram

Publicado 23/07/2025 18:47

Rio - Aos 57 anos, Carolina Ferraz compartilhou detalhes de sua experiência negativa com o chamado "chip da beleza", um implante hormonal que, segundo ela, provocou reações inesperadas em seu organismo.



"Coloquei aquele chip da beleza, me entupiu de testosterona. Eu entrava no Uber e falava: 'Hmm, bonitinho'. Falei: 'Isso não está bom’. Passa a pessoa e você fala: 'Hmmm'. Não sou eu, não está bom para mim. Você tem que ficar com o negócio seis meses, fiquei meio traumatizada", contou Carolina durante participação no podcast MenoTalks, ao lembrar do período em que fez uso do implante.



A apresentadora explicou que, por conta da experiência, acabou adiando o início da reposição hormonal adequada para os efeitos da menopausa. "E eu perdi a janela de fazer a reposição no momento certo para não ter perda óssea, tanta perda de massa magra. Estou agora retomando a reposição, já aconteceu o estrago que acabou acontecendo porque não fiz a reposição, deixa eu cuidar daqui para frente", disse. "Sou super a favor da reposição. É porque tive uma experiência muito infeliz", acrescentou.



O "chip da beleza", nome popular para implantes hormonais usados por algumas mulheres com promessas de melhora na disposição, na pele e na composição corporal, tem sido alvo de questionamentos por parte da comunidade médica. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforça que o uso desse tipo de tratamento deve seguir rigorosos critérios de prescrição e acompanhamento profissional, especialmente por envolver hormônios que afetam diretamente o equilíbrio do organismo feminino.