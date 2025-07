Ivo Holanda completou 90 anos recentemente - Reprodução / Instagram

Ivo Holanda completou 90 anos recentementeReprodução / Instagram

Publicado 23/07/2025 20:14

Rio - O humorista Ivo Holanda, de 90 anos, precisou ser internado para tratar uma infecção urinária, no Hospital São Camilo, em São Paulo, nesta quarta-feira (23). Ao DIA, o SBT informou que o rei das pegadinhas passa bem. A internação foi uma escolha da família, que preferiu tratar a infecção no hospital devido à idade avançada do humorista.

fotogaleria

Em 22 de junho, o humorista completou 90 anos e usou as redes sociais para agradecer as mensagens de carinho que recebeu. "Gente, estou muito emocionado com tantas mensagens de carinho e postagens. Muito obrigado por tudo", escreveu ele na publicação que mostrava um pouco da comemoração.

Funcionário vitalício do SBT desde 2008, Ivo Holanda iniciou a carreira na televisão ao lado do apresentador Gugu Liberato, em 1981. Ele chegou a trabalhar com Chacrinha, mas seu maior sucesso foi com Silvio Santos, onde se tornou o rei das pegadinhas