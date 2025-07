Namorada de Belo reage ao ser questionada sobre Gracyanne Barbosa - Reprodução / Instagram

Publicado 23/07/2025 21:52

Rio - Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, comentou pela primeira vez sobre as falas de Gracyanne Barbosa sobre o desejo de se reconciliar com o ex-marido.

"Como eu me sinto? É que falar do outro é sobre o outro, e não sobre mim. Eu sou escorpiana, imagina? Lidar com a fama é sobre isso. A gente não sabe o que pode vir. Eu me preservo muito e faço muita terapia. Eu me cuido muito emocionalmente, porque não quero, sabe, pegar isso para mim e essa energia", afirmou Rayane durante participação no Link Podcast, da Record.

"Porque, assim, eu respeito muito o que eles viveram, respeito muito mesmo. O Belo, ele sabe. Respeito toda a transição que ele está fazendo, e é no tempo dele, e eu deixo ele confortável para fazer o que ele quiser", completou.



A influenciadora também destacou que o casal mantém uma relação pautada pela liberdade e pelo respeito mútuo. "Eu falo muito isso: 'Amor, se você não quiser estar comigo, você é livre para estar com quem você quiser'. E ele fala: 'Amor, se estou com você, é porque eu quero estar com você'. A gente não é preso um ao outro, entendeu? Então é sobre. Eu dou o que ele precisa, e ele me dá o que eu preciso. A gente está se completando e feliz", pontuou.



Discretos, Rayane garantiu que o casal tem vivido uma fase positiva. "A gente queria estar fazendo muito mais, expondo mais o nosso relacionamento, mas a gente está vivendo um dia de cada vez e quietinho na nossa. Está dando certo, então por que mudar isso?"



Gracyanne entra com pedido de divórcio



Separada de Belo desde abril de 2024, Gracyanne Barbosa decidiu formalizar o fim da união de 17 anos. A musa fitness ingressou com um processo de divórcio litigioso no dia 18 de julho, na 6ª Vara de Família da Comarca da Capital, no Rio de Janeiro, conforme divulgou o portal Leo Dias.



Mesmo após a separação, os dois mantiveram uma relação cordial. Gracyanne integrou o elenco do "Big Brother Brasil 25" e contou com o apoio de Belo durante sua participação no reality. Atualmente, o cantor está em um novo relacionamento com Rayane, enquanto Gracyanne permanece solteira.