Fernanda Valença lamenta prisão de Oruam Reprodução Instagram

Publicado 24/07/2025 08:12 | Atualizado 24/07/2025 08:14

Rio - Fernanda Valença, noiva de Oruam, voltou a usar as redes sociais, nesta quarta-feira (23), para falar sobre a prisão do rapper, e contou o que o pai dele, Marcinho VP - preso em 1996, por ser o chefão do tráfico no Morro do Alemão - acha da situação. De acordo com a influenciadora, o sogro "não se alegra" com o indiciamento do artista por tráfico de drogas, associação ao tráfico, dano ao patrimônio público, desacato, lesão corporal, ameaça e resistência qualificada.