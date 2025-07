Taís Araujo - Roberto Filho / Brazil News

Publicado 24/07/2025 07:27

Rio - Intérprete de Raquel em "Vale Tudo", Taís Araujo marcou presença na apresentação de Thiaguinho, no Bosque Bar, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (23). No local, o cantor realizou mais um show do novo projeto audiovisual "Banjo e Boné", um tributo às suas raízes no pagode. Para a ocasião, a atriz apostou em um look quentinho e estiloso.

Além da artista, Carol Peixinho, que está grávida de Bento, primeiro filho com Thiaguinho, Rafael Zulu e o jogador Vni Jr. também prestigiaram o show do artista.

O EP "Banjo e Boné" tem cinco faixas — sendo uma inédita e quatro regravações de grandes sucessos do gênero — e reforça a conexão de Thiaguinho com a essência do samba e a cultura urbana que sempre o influenciou.