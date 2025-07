Gisele Bündchen exibe fotos raras com o filho de 5 meses - Reprodução / Instagram

Publicado 23/07/2025 22:48 | Atualizado 23/07/2025 22:49

Rio - Gisele Bündchen compartilhou imagens raras ao lado do filho caçula, de 5 meses, fruto do relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. A modelo, conhecida por ser discreta com a vida pessoal, publicou nesta quarta-feira (23) registros da recente viagem em família ao Rio Grande do Sul.

fotogaleria

O bebê, um menino nascido em fevereiro nos Estados Unidos, ainda não teve o nome revelado publicamente. Nas imagens, Gisele aparece com o filho no colo durante a celebração de seu aniversário de 45 anos, que passou ao lado da irmã gêmea, Patricia Bündchen.



Além do caçula, a top é mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12, ambos do casamento anterior com o jogador de futebol americano Tom Brady.

Gisele e Joaquim Valente assumiram o relacionamento em junho de 2023. A gravidez foi mantida longe dos holofotes, com apenas uma foto da modelo grávida publicada nas redes sociais já na reta final da gestação.