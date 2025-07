Arlindo Cruz e o filho, Arlindinho - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 24/07/2025 10:00

Rio - Filho de Arlindo Cruz, Arlindinho publicou nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (24), um registro no hospital com o pai, após familiares desmentirem a morte do sambista . Na imagem, o cantor aparece segurando a mão do artista, que sofre com sequelas desde que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 2017.

"Obrigado por cada aperto de mão. Seguimos na luta", escreveu o cantor na legenda da publicação. No registro, é possível visualizar que o sambista está com pulseira de identificação hospitalar.

Nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (23), Arlindinho desmentiu os boatos de que o pai teria morrido. "Não sei de onde a galera tira essas notícias. Se acontecer alguma coisa, alguma mudança no quadro, a gente vai falar por aqui. E está tudo bem, ele teve um dia, dentro do possível, bom. Assim, não vamos acreditar em 'fake news' porque é cansativo. Toda hora: 'Você tem que se pronunciar'. É chato, isso acontece muitas vezes".



"E o pior disso é porque a gente fica sempre com aquela preocupação. O estado de saúde dele não é dos melhores. A gente sempre convive com essa preocupação. E até a gente falar com alguém - que pode ter tido uma informação antes da gente e ter a certeza de que [está bem], fica uma coisa ruim. É muita falta do que fazer mesmo ficar inventando 'fake news' de maluquice. P*t* que pariu. Vamos arrumar o que fazer, pelo amor de Deus", finalizou.

No mesmo dia, a mãe, Babi Cruz, e a irmã, Flora Cruz, também utilizaram as redes sociais para negar que Arlindo teria morrido. E não foi a primeira vez que familiares se pronunciaram sobre a suposta morte do artista. No último dia 16, os filhos do sambista escreveram : "Meu pai segue internado, estável, sendo bem atendido e cuidado por toda equipe médica. Arlindo segue VIVO".

Estado de saúde

Neste mês, o quadro clínico passou a ser considerado estático, sem resposta a estímulos ou evolução significativa, mesmo após procedimentos cirúrgicos.