Gilberto Gil e Preta GilReprodução/ X

Publicado 24/07/2025 10:37

Rio - Gilberto Gil homenageou Preta Gil, que morreu aos 50 anos no último domingo (20) , em decorrência de um câncer no intestino. O cantor compartilhou um vídeo, no Instagram, nesta quinta-feira (24), mostrando momentos com a filha no palco, e um dos trechos do registro, a cantora diz que foi incentivada pelo pai a cantar músicas de seu próprio repertório.

"Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter para sempre", escreveu na legenda"

Internautas comentaram na postagem. "Vocês são a nossa realeza. O Brasil inteiro te abraça, Gil!", disse um. "Todos nós temos orgulho da pessoa que é Preta Gil e do que ela significa para o Brasil. Desse jeito. No presente", afirmou outro. "Forças, Gil. Vocês são lindos e iluminados", declarou mais um fã.



A família de Preta Gil divulgou, nas redes sociais, que o velório da cantora ocorrerá nesta sexta-feira (25) , das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público. O local foi escolhido por desejo da própria filha de Gilberto Gil, que expressou em vida a vontade de ser velada no histórico espaço cultural da cidade.

Preta morreu no último domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer. Ela chegou a passar mal em uma ambulância, a caminho do aeroporto, quando se preparava para retornar ao Brasil. Diagnosticada em 2023 com um câncer colorretal, enfrentou uma remissão ainda no mesmo ano, mas a doença retornou de forma agressiva, atingindo linfonodos, o peritônio e o ureter.