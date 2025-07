Lucas Lima desabafa após filho ser barrado de academia - Reprodução Instagram

Lucas Lima desabafa após filho ser barrado de academiaReprodução Instagram

Publicado 24/07/2025 09:17

Rio - Lucas Lima, de 42 anos, desabafou após o filho, Theo, de 11, fruto do antigo casamento com Sandy, ser barrado na academia. O cantor contou, através do Instagram Stories, nesta quarta-feira (23), que se surpreendeu ao chegar no local e ser informado que o menino não poderia ficar em nenhum lugar do estabelecimento esperando o pai treinar.

fotogaleria

"Se eu não bater a minha meta de treinos desse ano, já não é a minha culpa. As academias estão de complô contra mim. Fui para academia que eu sempre treino e falei: 'Filhote, senta ai, lê seu livrinho que o papai vai treinar'. Ai falaram: 'Não, não pode, criança não pode treinar'. Eu respondi: 'Moça, eu sei que não pode treinar. Ele só vai sentar aqui para ler o livrinho dele. Não pode ficar na recepção?'. Ela continuou: 'Não, não pode. É lei'", iniciou.

Em seguida, o artista relatou que se chocou com a situação mas não quis discutir. "Eu falei: 'Lei?'. Mas como a gente não pode discutir, porque se não repercute e sai em site de fofoca... Ai fiquei quieto. Fui pesquisar, e não, não é lei. É regra desta rede de academias. Mas eu me surpreendi, porque não é que não pode entrar, não pode ficar na recepção. Eu achei estranho, mas aceitamos", declarou.

Por fim, o ex-marido de Sandy revelou que teve que ir embora do estabelecimento com o menino. "Ou seja, se você tem filho, nas férias, não pode ser fitness. Ou deixa na casa de alguém...Se não tiver rede de apoio, acabou, irmão! Não treinarás. Não treinarei", disse ele.