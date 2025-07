Pleasing, marca de Harry Styles lança vibrador e lubrificante íntimo - Reprodução Instagram / Divulgação

Pleasing, marca de Harry Styles lança vibrador e lubrificante íntimo

Publicado 24/07/2025 15:35

Rio - Harry Styles levou os fãs à loucura ao estrelar a nova campanha de sua marca, a Pleasing. Nesta quinta-feira (24), o cantor, que deu uma pausa na carreira após o fim da turnê "Love On" em 2023, mostra apenas o braço e a voz no vídeo que anuncia o lançamento de um vibrador e um lubrificante íntimo.

Na campanha, a mão de Harry aparece atendendo um telefone vintage vermelho. Após escutar a mensagem, ele usa um papel para escrever a frase: "Please yourself like you mean it", algo como "Se satisfaça com vontade", em português. O slogan da campanha também é dito por ele no fim do vídeo.

Com sete velocidades, o vibrador dupla face Pleasing foi desenvolvidos para ser aproveitado de diversas formas. Um dos lados, em formato arredondado, é indicado para estimular de zonas externas, enquanto o cabo do brinquedo erótico, que também vibra, funciona para a penetração. Por não ter base alargada, a marca não recomenda o uso anal.

O lubrificante, aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) - agência reguladora dos EUA para cosméticos -, tem 100ml e é compatível com a maioria dos preservativos e brinquedos sexuais sem silicone. A marca afirma que o produto é seguro para uso peniano, anal e vaginal, mas recomenda que cada usuário faça um teste alérgico antes do primeiro uso.

Até o momento, os produtos estão disponíveis para envio apenas nos EUA e no Reino Unido. De acordo com o site da marca, o vibrador deve chegar ao Brasil custando cerca de R$ 397,00, enquanto o lubrificante íntimo R$ 146,00.