Camila Queiroz e Klebber Toledo em Roma, na ItáliaReprodução Instagram

Publicado 24/07/2025 14:24

Rio - Camila Queiroz, de 32 anos, exibiu registros da viagem para a Roma, na Itália, ao lado do marido, Klebber Toledo, de 39. Nas fotos publicadas no Instagram, nesta quinta-feira (24), a atriz exibiu a barriguinha de grávida, deu um beijinho no ator e expôs os passeios e comidas típicas do local.

"24 horas em Roma, amo essa cidade", escreveu na legenda. Internautas comentaram na postagem. "A gravidinha mais linda desse Instagram", disse um. "Achei que não tinha como você ficar mais linda… mas tem sim", afirmou outro. "Sou apaixonada nesse casal e estou feliz demais por esse bebê. Vai ser um dos mais lindos", declarou mais um fã.

Discretos em relação a vida pessoal, Camila e Klebber anunciaram que estão à espera do primeiro filho , através de uma publicação em conjunto nas redes sociais, no dia 10 de julho, e a atriz contou que está grávida de cinco meses.