Mel Maia está no elenco do filme ’Apenas 3 Meninas’ - Divulgação

Publicado 24/07/2025 13:58

Rio - Mel Maia, de 21 anos, se despede das filmagens do filme "Apenas 3 Meninas", dirigido por Susanna Lira, nesta quinta-feira (24). Na produção, baseada em fatos reais, a atriz dá vida à Amora, uma jovem forte e intensa, que apesar da pouca idade, assume muitas responsabilidades em casa, devido a ausência da mãe, crescendo em um ambiente masculino.

"A construção da minha personagem foi um processo intenso e transformador para mim. Amora é jovem, dura e tem uma carga emocional enorme", comenta Mel.

A trama conta a história de três adolescentes do Rio de Janeiro que enfrentam a pobreza menstrual e lutam pela aprovação de uma lei pioneira no Brasil que garante a distribuição gratuita de absorventes. "Não lembro a última vez que vi um filme que abordasse um tema específico de forma tão realista e profunda", diz a artista.

Além de Mel, Letícia Braga (Luana) e Lívia Silva (Irene) também fazem parte do elenco do longa-metragem, escrito por Keka Reis, com consultoria de Julia Lordello.