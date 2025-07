Elenco de 'Vale Tudo' comemora capítulo 100 com festa no Rio

Rio - A novela "Vale Tudo", que ocupa a faixa das 21h da TV Globo, chegou ao capítulo 100, nesta quinta-feira (24). Para comemorar, a produção e o elenco do remake se reuniu em uma festa no Rio de Janeiro.

A intérprete da personagem Heleninha Roitman, Paolla Oliveira, esteve presente. A atriz posou para cliques na entrada do evento. Ramille (Fernanda Meireles), Bruna Aiiso (Suzana), Luara Telles (Sarita), Lorena Lima (Laís Amorim) e Ricardo Teodoro (Olavo) também prestigiaram a festa.

A celebração contou com música ao vivo, além de decoração e bolo personalizado no tema do folhetim. Através do Instagram, a atriz que interpreta a assistente de produção da Tomorrow compartilhou registros e vibrou com o marco. "100 capítulos! Parabéns, time", escreveu Bruna.

