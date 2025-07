Em homenagem, duas placas foram instaladas na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro - Divulgação

Publicado 25/07/2025 06:36

Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes afirmou que a medida é uma forma de preservar a imagem da artista, que fundou o Bloco da Preta, considerado o primeiro monobloco, e levou multidões às ruas desde 2009.

"Ela encantou o Brasil com sua alegria e carisma. Ela mostrou para todos nós que a gente tem que se orgulhar daquilo que somos. Ela marcou uma geração com sua força de viver. Amanhã nos despedimos de Preta Gil mas ela vai permanecer viva na memória de todos nós com o Circuito Preta Gil de Blocos de rua! Obrigado em nome de todos os cariocas", disse.

O trajeto do novo circuito começa com a concentração na Rua Primeiro de Março, no trecho entre a Rua do Rosário e a Rua do Ouvidor. Os desfiles são realizados também na Primeiro de Março e na Avenida Presidente Antônio Carlos; já a finalização ocorre na altura da Araújo Porto Alegre.

O decreto que definiu a homenagem foi publicado no Diário Oficial do município, na última terça-feira (22).

O texto aponta a importância da artista para a festa. "Considerando a participação decisiva de Preta Gil na retomada do Carnaval de Rua no Centro do Rio de Janeiro, contribuindo para sua afirmação enquanto espaço urbano de cidadania cultural", diz trecho do documento.

Despedida

O corpo da artista deixará o Theatro em um carro do Corpo de Bombeiros e passará pelo trajeto do Circuito de Blocos de Carnaval de Rua "Preta Gil", nesta sexta-feira (25).

Em seguida, o caixão seguirá para a capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, onde haverá uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos, entre 15h e 17h. Ao fim da homenagem, o corpo será encaminhado para cremação.