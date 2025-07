Vitor Gonçalves é acusado de ter matado o segurança Carlos Ribeiro, de 59 anos - Rede Social

Vitor Gonçalves é acusado de ter matado o segurança Carlos Ribeiro, de 59 anos Rede Social

Publicado 24/07/2025 22:50 | Atualizado 24/07/2025 23:05

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Vitor Gonçalves Mattos Viana por homicídio duplamente qualificado e porte de arma branca. Ele é acusado de ter matado, no domingo (20), Carlos Alberto Machado Ribeiro com golpes de canivete, em Búzios, na Região dos Lagos . A vítima, de 59 anos, era segurança de um bar na Orla Bardot.

O idoso sofreu o ataque depois de reclamar da conduta de Vitor a bordo de uma motocicleta em frente ao estabelecimento. Testemunhas afirmaram, na ocasião, que o agressor trafegava com a moto estourando o escapamento e a empinando em meio aos pedestres.

De acordo com a denúncia, oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça de Armação dos Búzios, o crime se deu “por motivo fútil, banal e insignificante”. O motociclista, acreditando equivocadamente que Carlos o havia acertado com um tapa no capacete por causa das manobras com a moto, esperou a vítima se virar de costas e entrar no bar para acertá-la diversas vezes com um canivete, até desferir um golpe fatal no pescoço. Na sequência, ele foi imobilizado por outras pessoas que trabalhavam no local até a chegada de policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante.

Junto à denúncia, o MPRJ pediu que Vitor vá a júri popular e seja condenado a pagar indenização por danos causados com pagamento de valor superior a 100 salários-mínimos. Na terça-feira (22), o órgão já havia conseguido a conversão de prisão em flagrante para prisão preventiva.