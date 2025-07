BioParque estava fechado desde o dia 17 de julho - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 24/07/2025 15:42 | Atualizado 24/07/2025 19:23

Rio - Após passar sete dias fechado, o BioParque foi reaberto ao público nesta quinta-feira (24). O espaço, localizado na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Zona Norte, foi fechado preventivamente por causa da mortandade de seis galinhas-d’Angola

Cleide Cesar, de 52 anos, e sua filha, de 16, aproveitaram os últimos dias de férias no Rio de Janeiro para visitar o parque. Naturais do Espírito Santo, as duas estavam ansiosas para voltar ao espaço de lazer, mas admitiram não estar acompanhando de perto os desdobramentos das investigações sobre a gripe aviária.



"Estou acompanhando bem pouco. Quanto ao parque, já conhecia e achei o ambiente muito limpo e muito bem cuidado, cheio de informações. Estava ansiosa para vir, afinal, é nesse período que temos mais tempo para levar nossos filhos e apreciar toda a beleza do parque", disse Cleide.

Quem também visitou o parque nesta quinta foi Adriele Santos Rosa, de 30 anos, que aproveitou a viagem em família para levar o filho ao zoológico. Ela explica que a ida ao BioParque foi planejada com antecedência. "Fiquei esperando para que isso acontecesse, pois somos do interior de Minas e planejei levar meu filho, que estava ansioso para conhecer o zoológico. Bom que deu tempo de ir antes de voltarmos para casa", disse.



Apesar da interdição parcial de uma das áreas do parque, Adriele elogiou a organização do local: "Sim, estou acompanhando. Bom, eu sei que a área da Savana está fechada e nem sei por onde passaria pra chegar nela. Não tem nenhum tipo de acesso que dê para chegar no local. Está muito organizado".





Segundo a administração do parque, todos os animais infectados estavam localizados na área da Savana Africana, que permanecerá interditada por 14 dias como medida preventiva, conforme protocolos de biossegurança.



Após o resultado do laudo,



O monitoramento dos expostos ao vírus iniciou ainda na quinta (17) no plantão do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), com a identificação do local de residência para repassar as informações para as respectivas vigilâncias municipais. Essas pessoas serão monitoradas ao longo de 10 dias. Na noite de terça-feira (22), a administração do parque anunciou que uma análise laboratorial apontou uma infecção por gripe aviária como causa da morte dos animais . As amostras foram encaminhadas ao laboratório de referência do Ministério da Agricultura, e o diagnóstico foi validado pelas autoridades sanitárias competentes.Segundo a administração do parque, todos os animais infectados estavam localizados na área da Savana Africana, que permanecerá interditada por 14 dias como medida preventiva, conforme protocolos de biossegurança.Após o resultado do laudo, 15 funcionários que tiveram contato direto com os animais estão sendo monitorados pelas secretarias de Saúde do estado e município.O monitoramento dos expostos ao vírus iniciou ainda na quinta (17) no plantão do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), com a identificação do local de residência para repassar as informações para as respectivas vigilâncias municipais. Essas pessoas serão monitoradas ao longo de 10 dias.

Em nota, foi informado que houve a adoção de medidas necessárias e os órgãos competentes autorizaram a reabertura do BioParque.



"Com a adoção de todas as medidas necessárias e autorização dos órgãos competentes, as demais áreas do parque serão reabertas ao público a partir desta quinta-feira. O BioParque do Rio segue comprometido com o bem-estar dos animais e visitantes", informa o trecho da nota.