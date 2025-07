Moradores protestaram após a morte de adolescente na região - Reprodução / Redes Sociais

Moradores protestaram após a morte de adolescente na regiãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 24/07/2025 17:56 | Atualizado 24/07/2025 18:07

Rio - Uma mulher ficou ferida em um protesto no início da tarde desta quinta-feira (24), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com policiais do 21º BPM (São João de Meriti), criminosos posicionados na comunidade da Caixa d'Água atiraram contra os militares que atuavam na manifestação, realizada na Avenida Getúlio de Moura. Durante a madrugada, houve outro ato após a morte de um adolescente de 13 anos na região

Segundo a PM, as equipes da corporação não revidaram ao ataque. A mulher foi encontrada ferida e encaminhada ao Hospital Municipal de São João de Meriti. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dela. O policiamento segue reforçado na região.

Por medidas de segurança, a Transporte Flores chegou a desviar a circulação de diversas linhas de ônibus que passavam pela via. Por volta das 16h, o serviço foi normalizado.

Entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira, criminosos sequestraram sete ônibus e incendiaram barricadas na Avenida Getúlio de Moura. Na quarta (23), um adolescente de 13 anos, morador da Caixa d'Água, morreu ao ser baleado nas proximidades da Vila Tiradentes.

De acordo com a PM, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados para checar uma ocorrência envolvendo tiroteio e encontraram o jovem morto. Com ele, os militares apreenderam um cinto de guarnição, usado para o carregamento de armas, e dois carregadores de pistola. O caso está sendo investigado pela da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).