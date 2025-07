Barricadas foram incendiadas após morte de jovem em São João de Meriti - Rede Social

Publicado 24/07/2025 07:17





De acordo com a Polícia Militar, equipes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionadas para checar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo na região. No local, os policiais encontraram um homem baleado. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de São João de Meriti, mas não resistiu. Rio - Um adolescente de 13 anos morreu baleado na região da Vila Tiradentes, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (23). Em seguida, sete ônibus foram sequestrados por criminosos e barricadas terminaram incendiadas, ocasionando o fechamento da Avenida Getúlio de Moura.De acordo com a Polícia Militar, equipes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionadas para checar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo na região. No local, os policiais encontraram um homem baleado. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de São João de Meriti, mas não resistiu.

Segundo testemunhas, o adolescente L. T. S. seria da comunidade Caixa D'água. Com ele, os militares apreenderam um cinto de guarnição, usado para o carregamento de armas, e dois carregadores de pistola.

De acordo com o TransÔnibus, sindicato das empresas de ônibus de Nova Iguaçu, durante o protesto, motoristas foram obrigados por bandidos a atravessar os veículos na pista e entregar as chaves.



"Os ataques criminosos ao transporte público afetam, principalmente, a população que mais depende dele para seu deslocamento diário. O Sindicato ressalta que colabora com as autoridades de segurança e pede a ajuda na identificação dos criminosos, solicitando que informações sejam encaminhadas ao Disque Denúncia", lamentou em nota.

As investigações ficaram a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Agentes realizam diligências para identificar a autoria e esclarecer os fatos.