Auditório lotado no ExpoRio Cidade Nova para acompanhar as palestras sobre inovação e inteligência artificial no penúltimo dia do Sebrae Rio Summit - Divulgação

Auditório lotado no ExpoRio Cidade Nova para acompanhar as palestras sobre inovação e inteligência artificial no penúltimo dia do Sebrae Rio SummitDivulgação

Publicado 24/07/2025 23:44

Rio - Com o tema Inteligência Artificial e Inovação, o penúltimo dia do Sebrae Rio Summit 2025 movimentou o ExpoRio Cidade Nova com mais de 2,7 mil participantes. O evento gratuito tem como propósito aproximar tendências e conhecimento dos empreendedores fluminenses. Só no estado do Rio, 44% dos empresários já utilizam IA no cotidiano, especialmente em ferramentas como GPS, reconhecimento facial, assistentes virtuais e aplicativos de imagem.



As palestras trouxeram exemplos práticos da aplicação da IA nos pequenos negócios, além de reflexões sobre ética, regulação, o futuro do trabalho, tendências tecnológicas e o papel da criatividade humana nesse cenário.





“O empreendedor precisa ter processos claros para maximizar toda a potencialidade da IA. Ela é uma extensão da nossa forma de pensar e está revolucionando o mundo. Estar atento a essas mudanças é fundamental”, destacou Antônio Alvarenga, diretor-superintendente do Sebrae Rio.



Ao longo da semana, o Sebrae Rio Summit já passou por temas como educação empreendedora para a Geração Z, empreendedorismo feminino e finanças. Nesta sexta-feira, o evento se encerra com destaque para a inovação jurídica, reunindo nomes como Gabriela Prioli, Ronaldo Lemos, Ana Tereza Basílio e Felipe Dannemann.



O Sebrae Rio Summit também é palco para os protagonistas da economia local. Empresários de todas as regiões do estado compartilharam aprendizados, desafios e inspiração.





Jorge Christian, CEO da tradicional Fábrica de Balas Galo Doce, esteve no evento ao lado da esposa e sócia, Érica Guimarães. “Ser empreendedor é colocar os sonhos em prática. Participar do Summit fortalece essa jornada e nos aproxima de outros empresários”, contou.







Jennifer Pereira Rodrigues, fundadora da Afrobrand, celebrou o impacto da parceria com o Sebrae: “Eles ouvem, apoiam, ensinam. Eu aprendi a inovar e a lidar com meu público. Isso fez toda a diferença.”







Tiago Loures, profissional de marketing de Rio das Ostras, destacou a importância do aprendizado sobre IA: “Estou saindo com muito conhecimento prático para aplicar no meu dia a dia. A inteligência artificial não substitui, ela potencializa nosso tempo e trabalho.”

Luana Vasconcelos, comunicadora da cidade de Rio das Ostras, também participou das atividades. Para ela, “a tecnologia nos conecta, mas é a troca humana que nos transforma.”