A dupla aproveitou um evento de fantasiados no shopping para acessar a loja sem ser reconhecidaReprodução

Rio – Gabriel Gomes da Silva Rodrigues foi preso por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) em Nilópolis, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (24), por ter assaltado uma loja de câmbio no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, em maio passado. Na ocasião, ele e o comparsa, Lucas da Silva Oliveira, tiveram a vida facilitada por serem ex-funcionários que conheciam a rotina do estabelecimento e levaram mais de R$ 42 mil.

Gabriel estava escondido na casa de parentes em Nilópolis quando foi localizado Reprodução

De acordo com as investigações, no dia do crime, acontecia no shopping um evento com pessoas fantasiadas, muitas portando simulacros de arma (airsoft). Isso permitiu com que a dupla se infiltrasse entre o público e acessasse a loja sem ser reconhecida. A entrada deles foi registrada por câmeras de segurança.

Na sequência, Gabriel e Lucas, que também já foi capturado, renderam o funcionário que estava no momento, o amarraram e trancaram em uma sala. Ao todo, roubaram R$ 38.643 em espécie; $ 470.000 pesos argentinos (cerca de R$ 2.350); e uma barra de ouro de 2 g, avaliada em R$ 1.325.

Antes de ser pego em Nilópolis, Gabriel vinha tendo os passos registrados pela Polícia Civil: “A prisão foi fruto de um trabalho de inteligência e monitoramento do setor de inteligência da DRFA, que durou cerca de uma semana. Conseguimos identificar que o criminoso estava escondido na casa de parentes e realizamos a captura”, acrescentou o delegado Mauro César Júnior, titular da especializada.

Esta foi a segunda prisão de Gabriel em menos de dois meses . Em 5 de junho, depois de ser detido por agentes da 42ª DP (Recreio), ele confessou o crime e devolveu parte do dinheiro.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), pela colaboração espontânea para a investigação, a polícia não viu a necessidade de solicitar, naquele momento, a prisão temporária dele, somente a de Lucas da Silva Oliveira.

Dias depois, com os desdobramentos da investigação, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ofereceu denúncia contra os dois acusados, pedindo a prisão preventiva de ambos, o que foi aceito pela 37ª Vara Criminal, onde tramita o processo. A reportagem tenta um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso.

Nesta quinta (24), após Gabriel confessar o crime novamente na sede da DRFA, foi cumprido o mandando de prisão preventiva expedido pela 37ª Vara Criminal. A Polícia Civil encaminhou o homem à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde ele ficará à disposição da Justiça.