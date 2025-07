Viatura da Civil queimada após ataque de criminosos em frente à DEAM - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/07/2025 17:19 | Atualizado 24/07/2025 19:05

Rio - Um suspeito foi morto durante uma operação da Polícia Civil para prender o mandante do incêndio a uma viatura da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo , na Região Metropolitana, ocorrido em outubro. A vítima é apontada como segurança do alvo da ação.

De acordo com as investigações, o chefe da Comunidade da Força, em São Gonçalo, deu a ordem para por fogo no veículo da 72ª DP (São Gonçalo) em represália à prisão de dez traficantes, mas os criminosos incendiaram a viatura da Deam. Após a ação, os agentes passaram a monitorar o carro utilizado pelos criminosos para transportar o líder da quadrilha.

Com isso, nesta quarta-feira, os policiais da distrital se posicionaram entre as comunidades da Força e do Salgueiro, realizando abordagens. Em certo momento, os criminosos ligados ao alvo da operação perceberam a presença das equipes, dando início a um tiroteio. Por fim, os bandidos colidiram com uma viatura e um poste. Durante o confronto, um suspeito foi morto, mas os outros conseguiram fugir.

Durante a ação, os agentes apreenderam uma pistola, sacolés de cocaína, maconha, crack, rádio transmissor, carregador do rádio, roupa camuflada, um carregador de pistola e coldre de pistola. Além disso, foi constatado que o veículo utilizado pelos criminosos era produto de roubo.