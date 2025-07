Publicado 25/07/2025 00:00

Burocracia estatal lenta e ineficiente continua gerando prejuízos para o Brasil. Segundo TCU, entre 2016 e 2025, R$4,4 bi em salários e benefícios foram pagos para mortos. Lamentável não haver vontade política para resolver problemas operacionais básicos.

Comandado por ditadura brutal que há anos patrocina grupos terroristas no Oriente Médio, Irã anuncia que vai prosseguir com programa nuclear. Discurso oficial alega fins pacíficos. Acreditar ingenuamente seria conivência com projeto de poder extremista.