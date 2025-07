Túlio de Siqueira Maia foi sepultado no Jardim da Saudade, em Sulacap - Pedro Teixeira / Arquivo /Agência O Dia

Publicado 25/07/2025 15:41

Rio - O policial militar Túlio de Siqueira Maia foi sepultado na tarde desta sexta-feira (25), no Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. O sargento estava de folga quando morreu ao ser baleado durante uma tentativa de assalto em frente a uma lanchonete em Vila Valqueire.

DIA lembranças sobre ele. "O Túlio era o caçula da casa, o filho homem. Entrou muito jovem para a polícia e tinha muito orgulho da sua profissão. Um exemplo de pai, amoroso, presente e um filho dedicado! Partiu cheio de sonhos e com a vontade de ver seus filhos crescerem", contou. Na manhã de quinta-feira (24), familiares do agente estiveram no Instituto Médico Legal (IML) do Centro para liberar o corpo. Maíra Siqueira, irmã do policial, compartilhou com olembranças sobre ele. "O Túlio era o caçula da casa, o filho homem. Entrou muito jovem para a polícia e tinha muito orgulho da sua profissão. Um exemplo de pai, amoroso, presente e um filho dedicado! Partiu cheio de sonhos e com a vontade de ver seus filhos crescerem", contou.

Segundo as investigações, o agente estava deixando o estabelecimento com a mulher quando sofreu uma tentativa de assalto, cometida por um homem em uma moto. O militar reagiu e acabou baleado com dois tiros na cabeça. Ele chegou a ser socorrido por moradores e encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Os agentes da especializada estão em busca de imagens de câmeras de segurança e de testemunhas que possam ajudar a identificar a autoria do crime.

O coronel Marcelo de Menezes, secretário de Estado de Polícia Militar, lamentou a morte em uma postagem nas redes sociais. "Um profissional comprometido, que serviu com honra e dignidade à missão de proteger. Que Deus traga consolo aos familiares, amigos e companheiros de farda nesse instante de tristeza", escreveu.

Lotado no 24º BPM (Queimados), Túlio deixa a mulher e dois filhos. Nesta quinta, o Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre o responsável pelo crime. A população pode denunciar, de forma anônima, através da: central de atendimento (021) 2253 1177 ou 0300-253-1177; do WhatsApp (021) 2253-1177; ou do aplicativo Disque Denúncia RJ.