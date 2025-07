Campanha de limpeza promovida pela Comlurb - Divulgação

Desde o ano passado, as feiras livres passaram a ser o foco principal das atividades. Durante a ação, técnicos da concessionária vão tirar dúvidas da população. Atualmente, a coleta seletiva já atende 117 bairros do Rio. Todo o material recolhido é entregue a 30 cooperativas de catadores, que fazem a separação e vendem os recicláveis. Isso garante renda para cerca de 450 famílias.



Rio - A Comlurb realiza neste sábado (26) mais uma ação da campanha de incentivo à coleta seletiva, desta vez na feira livre da Rua Van Gogh, em Del Castilho, na Zona Norte. A atividade começa às 9h e contará com distribuição de panfletos e a presença de técnicos que irão orientar a população sobre a importância da separação correta dos resíduos.

O serviço é feito uma vez por semana, em dias diferentes da coleta comum. Para saber a data e horário de cada região, basta consultar o site . Caso a rua ainda não esteja no cronograma, a inclusão pode ser solicitada pela Central 1746 da Prefeitura.

A campanha começou em março de 2023, passando por pontos movimentados das zonas Norte, Sul, Central e Oeste, como praças e praias.



Para que a reciclagem funcione de verdade, a colaboração dos moradores é essencial, separando corretamente o lixo em casa.

A Comlurb também cuida da limpeza de todas as feiras da cidade, com varrição, lavagem com água de reuso e reforça o pedido para que os feirantes coloquem os resíduos em sacos ou contêineres, facilitando o trabalho dos garis.