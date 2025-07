Funcionárias de uma transportadora foram presos por fornecer informações a traficantes - Divulgação

Publicado 25/07/2025 10:59

Rio - A Polícia Civil realizou, na manhã desta sexta-feira (25), mais uma fase da "Operação Torniquete", contra roubo de cargas na Zona Norte e na Baixada Fluminense. Na ação, foram presos oito funcionários de duas transportadoras, responsáveis por fornecer informações privilegiadas aos assaltantes.

De acordo com as investigações, os funcionários, de diferentes escalões e funções, tinham acesso aos dados sigilosos, e sabiam quais cargas eram de maior valor, como joias e eletrônicos. Segundo agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), apenas em um ano, foram 11 roubos de cargas com ativa participação dos criminosos, somando um prejuízo de cerca de R$ 3 milhões.Segundo os agentes, os suspeitos atuavam em conjunto com narcotraficantes de diferentes comunidades e facções criminosas, como a Nova Holanda e a Vila do João, ambas do Complexo da Maré, na Zona Norte.A "Operação Torniquete" tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro de 2024, com início da sua segunda fase, já são mais de 560 presos, além de cargas e veículos recuperados, avaliados em cerca de R$ 39 milhões. As ações incluem ainda o bloqueio de mais de R$ 70 milhões em bens e valores.