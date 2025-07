Cadela é atacada por dois pitbulls em condomínio da Taquara - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/07/2025 11:45

Rio - Dois cães da raça pit bull atacaram uma cadela em um condomínio na Taquara, na Zona Oeste, nesta quarta-feira (23). Na filmagem de uma câmera de segurança, é possível ver os dois cachorros correndo atrás do outro animal, que não se feriu. Um homem tentou separar, mas não obteve sucesso.



Cadela é atacada por dois pitbulls em condomínio na Taquara.



Ao jornal O Dia, Arianne Monteiro, moradora do condomínio e, que cuida temporariamente da cadela, relatou o ocorrido. "Moro de aluguel e não tenho autoridade de fechar o portão da casa. O portal estava entreaberto e ela (cadela) estava tomando um sol pela manhã e a rua é super tranquila, só que agora tem esse cara com esses dois pit bulls e eles são muito agressivos. Eles só não mataram a cadela porque ela correu muito e teve muita gritaria", contou.



"Alguns outros moradores aqui do condomínio têm pit bull, mas o problema são duas pessoas: uma mulher que tem um pitbull que já mordeu outro cachorro e esse homem que mantém os seus presos e toda hora eles fogem", afirmou.

Arianne também informou que, por conta da sua rotina e por morar em uma kitnet, já com três gatas, não será possível ficar com a cadela e que está em busca de um lar temporário ou uma adoção responsável para o pet.



Ana Clara Rodrigues, assistente administrativa e moradora do mesmo condomínio, comentou que, neste mês de julho, seu cachorro foi atacado por um pit bull e infelizmente não resistiu aos ferimentos.



"O meu portão estava encostado e o pit bull do vizinho entrou no meu quintal e abocanhou meu cachorro. Minha família tentou tirar o pit bull, mas ele não parou. Ele levou meu cão para a casa dele como se fosse uma presa mesmo, uma comida. Gritamos mas a dona da casa não quis dar satisfação para a gente e tivemos que chamar a polícia para retirar meu cachorro de lá. Foi tudo muito doloroso e estamos processando os donos".



A Lei Estadual 4.597 prevê um conjunto de regras para cães ferozes, especialmente os da raça pitbull, fila, doberman e rotweiller. Esses animais precisam ser castrados a partir dos seis meses de idade, estão banidos das praias, mesmo com coleira e focinheira. Em áreas públicas, como calçadas, parques e jardins, só podem circular de focinheira e guiados na coleira por um maior de idade. E é proibido deixá-los soltos sob qualquer hipótese. O descumprimento da multa é de até R$ 22,6 mil e apreensão do animal em caso de reincidência.