Velório de Preta Gil, no Theatro Municipal, Centro do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (25).Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 25/07/2025 11:30 | Atualizado 25/07/2025 14:04

Rio - A primeira-dama Janja Silva e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, se despediram da cantora Preta Gil em v elório realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (25).

Em conversa com a imprensa, Margareth lamentou a perda da artista. "Momento triste para todos nós, conheci a Preta com 13, 14 anos. Ela deixa um legado para todos nós, uma mensagem de pessoa humana, com defesas importantes para sociedade. É uma família que quero muito bem. Tenho muitos agradecimentos a Gil e toda a família. Nesse momento, a gente está bastante sentido".

Eduardo Paes, prefeito do Rio, também compareceu à cerimônia de despedida de Preta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma coroa de flores ao local com a mensagem: "Nasceu para voar. Fez seu destino tocando e espalhando só o amor. O Brasil agradece e celebra sua luz".

Amiga de longa data de Gilberto Gil, Margareth já dividiu palco com o artista em algumas ocasiões, como na turnê "Tempo Rei" do cantor, em março deste ano, em Salvador, e gravou o álbum "Para Gil & Caetano" em homenagem ao artista e Caetano Veloso. Para quem não se lembra, Gil foi Ministro da Cultura do Brasil, no mandato do presidente Lula, de 2003 a 2008.

Na cerimônia de despedida, fotos de Preta são exibidas em um telão de LED exibidas. Músicas nacionais e internacionais também tocam no ambiente. No "Mais Voce" desta sexta-feira (25), o influenciador Gominho, e grande amigo da cantora, contou que as canções fazem parte de uma playlist feita por ele, com hits de artistas como Dua Lipa, Tim Maia, Liniker, Anitta. "Fui eu que fiz, já era uma playlist nossa (dele e de Preta)".

Cortejo

Após o velório, o corpo de Preta Gil deixará o Theatro em um carro do Corpo de Bombeiros e passará pelo trajeto do Circuito de Blocos de Carnaval de Rua "Preta Gil", criado pela prefeitura como parte oficial da programação do carnaval da cidade para homenagear a carioca, que comandava o Bloco da Preta.



Em seguida, o caixão seguirá para a capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, onde haverá uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos, entre 15h e 17h. Ao fim da homenagem, o corpo será encaminhado para cremação.