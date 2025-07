Clinica fica na comunidade do Carvão, no bairro Estrela do Céu - Reprodução / TV Globo

Publicado 25/07/2025 12:10

Rio - A Polícia Civil interditou uma clínica de estética, nesta quinta-feira (24), que não tinha autorização da vigilância sanitária nem alvará para funcionamento, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Agentes da 50ª DP (Itaguaí) cumpriram mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre a morte de uma cabeleireira depois de um procedimento no espaço.

Fabiana dos Santos Lima, de 42 anos, morreu em março deste ano após fazer aplicações na barriga e nas nádegas. Na data do procedimento, a mulher sentiu mal-estar. Dias depois, os sintomas se agravaram e a vítima faleceu.

A clínica está localizada na comunidade do Carvão, no bairro Estrela do Céu. Durante as diligências desta quinta, os agentes encontraram materiais cirúrgicos, seringas, agulhas e diversas substâncias injetáveis utilizadas nos procedimentos. A proprietária atendia duas clientes simultaneamente quando os policiais chegaram.

"A diligência de ontem [quinta] foi 'apenas' de busca e apreensão na clínica. Foram apreendidos diversos bens, incluindo luvas, ampolas com substâncias injetáveis e seringas que serão submetidos à perícia. Em sede policial, a proprietária da clínica optou por seguir o conselho de seu advogado e não forneceu sua versão sobre os fatos", explicou o delegado Rodrigo Bichara Moreira, titular da 50ª DP.

As investigações seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias da morte de Fabiana. "A análise do material apreendido vai robustecer as investigações", completou Bichara.