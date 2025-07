Família pediu socorro aos PMs após a filha se engasgar com leite materno - Rede Social

Publicado 25/07/2025 13:34

Rio - Uma bebê recém-nascida, que estava engasgada, foi salva por policiais militares na noite desta quinta-feira (24) na BR-101, altura do bairro Portão do Rosa, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a corporação, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam patrulhamento na região, quando foram abordados por uma pessoa pedindo socorro para filha, que apresentava sinais de broncoaspiração e estava desfalecida.

Diante da gravidade da situação, os policiais iniciaram imediatamente os primeiros socorros, realizando manobras de Heimlich e conduziram a bebê ao Hospital Infantil Darcy Vargas, onde ela foi atendida e liberada.