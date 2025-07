Wanderson Tatagiba Corrêa era considerado foragido da Justiça - Reprodução

Wanderson Tatagiba Corrêa era considerado foragido da JustiçaReprodução

Publicado 25/07/2025 12:45

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (24), um ladrão de cargas condenado há mais de 13 anos de prisão. Wanderson Tatagiba Corrêa estava foragido desde abril de 2023. Ele foi capturado em Itaboraí, na Região Metropolitana.

De acordo com a corporação, Wanderson integrava uma quadrilha especializada em roubar de veículos que atuava nos municípios de Itaboraí, São Gonçalo, Maricá e Rio Bonito. Contra o criminoso, havia um mandado de prisão pelos crimes de roubo, receptação e formação de quadrilha.

A ação fez parte da Operação Torniquete e foi realizada por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) em conjunto com da 71ª DP (Itaboraí). Segundo as investigações, ele atuava com, pelo menos, dez outros criminosos. Sua função no grupo era auxiliar na guarda de veículos e cargas, desmanche de veículos e contato com receptadores.

Mesmo após a condenação, em 2023, o criminoso seguiu praticando os crimes. Ele foi encontrado na casa de parentes após trabalhos de inteligência da polícia.