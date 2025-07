Marcelle Clark com produções do morango do amor da sua loja - Reprodução / Marcelle Clark

Publicado 25/07/2025 14:43 | Atualizado 25/07/2025 16:21

Rio - Sucesso nas redes sociais e nas vendas, o morango do amor é a nova febre do momento e vem sendo bastante lucrativo para as confeiteiras do Rio. O doce gourmet é parecido com a já tradicional maçã do amor, em que a fruta é coberta por uma calda de açúcar caramelizada, só que dessa vez, ainda é recheado com brigadeiro branco.



O jornal O Dia conversou com quatro empreendedoras cariocas que notaram uma grande diferença para o seu negócio e nas rotinas de produção.



Joziane Belarmino, dona de uma confeitaria física localizada no bairro Largo das Barradas, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, conta que o faturamento se assemelha ao da Páscoa.



"As pessoas estão procurando bastante. Eu comentei com a equipe que estou me sentindo na semana da Páscoa. Atualmente eu tenho seis pessoas trabalhando, mas nessa semana eu tive que chamar três freelancers para ajudar".

Joziane disse que vende em média 250 morangos do amor por dia. "Alguns clientes chegam na loja procurando e informamos que os doces ainda estão em produção, e eles ficam na loja esperando.", contou.



Segundo a empreendedora, no início a unidade era vendida por R$ 12,99, mas, com o aumento no preço da caixa de morangos, ela precisou reajustar o valor para R$ 16,99. "Eu compro as caixas de morango no Ceasa e o preço da caixa dobrou", revelou.



Vanessa Vieira, microempreendedora do Cachambi, na Zona Norte, que trabalha com doces há 12 anos, afirmou que as vendas superaram suas expectativas. "Comecei a fazer o morango do amor um pouco antes dessa explosão e confesso que a proporção que levou esse doce me surpreendeu. As vendas aumentaram cerca de seis vezes, algo que eu nunca tinha vivenciado em tão pouco tempo. O morango do amor superou as expectativas de todas as datas comemorativas."

Vanessa relata que sua jornada diária, antes de oito horas, passou a ser de 18 horas para conseguir dar conta da demanda. Atualmente, ela precisa da ajuda de suas duas filhas. Segundo ela, a unidade do doce custa R$ 12 em sua loja.



Marcelle Clark, que tem duas lojas físicas na Barra da Tijuca, conta que não está mais aceitando pedidos do doce. "Está uma loucura mesmo, a gente está vendendo em média mil morangos do amor por dia. E eu não estou vendendo mais porque não estou dando conta da produção. Está mais forte que a Páscoa", comemora. A empresa possui quase 50 funcionários.





A unidade do morango do amor é vendida por R$ 20,90 nas lojas de Marcelle.



De dinheiro para casamento a novo negócio



Gabrielly Amâncio e seu noivo, Pedro Lucas Alves, ambos de 24 anos, começaram a vender doces em abril de 2025 para arrecadar dinheiro para o casamento. No entanto, o sucesso repentino do 'morango do amor' é o que vem dando mais lucro para o casal que trabalha no bairro de Senador Camará, na Zona Oeste. A empreendedora disse que não está mais enviando o produto para as lojas e só aceita pedidos por encomenda. "Só estou vendendo por encomenda e fila de espera (...) Nossa agenda está lotada, com vários pedidos já pagos.", revela.

"Essa febre para gente começou em menos de 24 horas. Ou seja, em menos de um dia a gente está atendendo cerca de 60 pedidos e muitas outras pessoas tentando comprar. Já vendemos mais de R$ 500 reais só com morango do amor."



Segundo Gabrielly, as pessoas não estão comprando só pela 'febre' de experimentar. "O morango do amor é o que tem dominado 90% aqui. As pessoas também estão procurando para revenda, em grande quantidade e até fazendo pedidos para casamento."



Gabrielly informou que o doce na sua loja está custando R$ 8, preço bem abaixo da faixa do mercado.



Febre nas redes sociais

Nas redes sociais, é comum encontrar diversas pessoas fazendo reviews do doce e até mesmo tentando reproduzi-lo em casa. Esse tipo de conteúdo tem influenciado cada vez mais consumidores a comprarem o produto para experimentar.

A assistente administrativa Manuella de Paula, por exemplo, contou que decidiu comprar o doce após ver postagens nas redes sociais. "Eu comprei influenciada por vários vídeos no Instagram. É a terceira vez que compro o doce". Até o momento desta reportagem, Manuela teria comprado ao todo cinco morangos do amor.



Questionada se pretendia se arriscar na 'trend' da internet e tentar fazer o doce, a assistente administrativa disse que dá muito trabalho e pretende só continuar comprando.

De acordo com Joziane, que já trabalha com a receita há muito tempo, a pessoa precisa estar atenta em muitos detalhes na hora de fazer o doce. "Mesmo eu que já estou acostumada, já perdi o ponto da calda. Tem que ter bastante atenção.", relata a confeiteira.

Reportagem de Lívia Mendes, sob supervisão de Marcela Ribeiro