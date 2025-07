Corpo de Preta Gil será velado no Theatro Municipal do Rio com cerimônia aberta ao público - Reprodução / Instagram

Corpo de Preta Gil será velado no Theatro Municipal do Rio com cerimônia aberta ao públicoReprodução / Instagram

Publicado 24/07/2025 09:14

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, na manhã desta quinta-feira (24), que diversas ruas no entorno do Theatro Municipal terão interdições para o acolhimento dos fãs que vão comparecer ao velório de Preta Gil , na sexta-feira (25). A cantora morreu no último domingo (20) em decorrência de um câncer de intestino.