Luciana Gimenez e Mick Jagger - Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez e Mick JaggerReprodução/Instagram

Publicado 26/07/2025 12:30

Rio - Mick Jagger completa 82 anos neste sábado (26) e ganhou uma homenagem de Luciana Gimenez, mãe do seu filho Lucas Jagger. A apresentadora da RedeTV! resgatou uma sequência de fotos ao lado do líder do The Rolling Stones e provou que mantém uma amizade com o ex.

fotogaleria

"Today is your day. Happy b-day, Mick Jagger. We love you ("Hoje é o seu dia. Feliz aniversário, Mick Jagger. Nós te amamos", em português)", escreveu a cantora.



Entre as imagens, está uma foto tirada na formatura do filho na New York University (NYU), onde ele cursou Artes Literárias na instituição.

Luciana e Mick Jagger tiveram um rápido relacionamento no final dos anos 90 e em 1999 nasceu Lucas.