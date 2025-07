Ludmilla encerra ’Numanice’ neste final de semana no Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 26/07/2025 20:08

Rio - Ludmilla, de 30 anos, está na reta final da terceira turnê do "Numanice", projeto de pagode da cantora. Com dois shows marcados no Riocentro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a cantora se despede da temporada com casa cheia: a apresentação deste sábado (26), marcada para às 18h, já estava esgotada, e uma data extra foi aberta no domingo (27).

Nas redes sociais, a esposa da artista, a dançarina Brunna Gonçalves compartilhou registros apresentando a sua marca no evento. As duas são mães de Zuri, de 2 meses.

A turnê, iniciada em agosto de 2024, passou por várias capitais brasileiras e também cruzou fronteiras, com apresentações em Lisboa, em Portugal, e Miami, nos Estados Unidos. Ao todo, foram 26 shows feitos por Lud. Apesar da despedida, Ludmilla não deve tirar férias tão cedo. A artista revelou que nos próximos dias viaja para os Estados Unidos, onde se dedica à produção de um novo álbum, dessa vez voltado ao R&B.



"Estou completamente mergulhada na produção do meu novo álbum, tendo a oportunidade de colaborar com produtores que são referência no R&B mundial. E, claro, também estou aproveitando os momentos com minha filha Zuri e minha esposa Brunna", contou em entrevista ao "Gshow".