Mariana Rios anunciou a gravidez em junho deste ano - Reprodução / Instagram

Mariana Rios anunciou a gravidez em junho deste anoReprodução / Instagram

Publicado 26/07/2025 18:48

Rio - A atriz Mariana Rio, de 40 anos, compartilhou neste sábado (26) cliques nas redes sociais exibindo o barrigão da primeira gravidez. A artista também aproveitou o momento para se declarar ao filho que está esperando.

fotogaleria

"Você é a tradução do que é amor", escreveu na legenda.



Nos comentários, amigos e fãs se derreteram. "Tá tão linda", elogiou Adriane Galisteu. "Ai, que lindeza", comentou Claudia Raia. "Muito linda, meu Deus", escreveu Tati Machado. "Belíssima mamãe", disse um seguidor". "Perfeita", falou mais um.



A gestação de Mariana é fruto do relacionamento com o economista João Luis, conhecido como Juca Diniz, de 29. O casal assumiu o namoro em 2023. Mariana anunciou a gravidez no último dia 19 de junho, após um longo período tentando engravidar.