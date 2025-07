Cauã Reymond e Luana Mandarino foram flagrados aos beijos em praia do Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 26/07/2025 16:55

Rio - Após o fim do suposto relacionamento com a dentista Luisa Watson no ano passado, Cauã Reymond, de 45 anos, parece estar vivendo um novo romance. Na manhã deste sábado (26), o ator foi flagrado aos beijos com a modelo Luana Mandarino na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Nas fotos, os dois aparecem de mãos dadas e se beijando enquanto dividiam a mesma toalha. Cauã também ajudou Luana a se vestir antes de irem embora.

Quem é Luana Mandarino?



Apontada como nova namorada de Cauã, a modelo ficou conhecida após participar do reality "Rio Shore", da MTV e do Paramount+ em 2021. O programa mostra a rotina de jovens curtindo o verão em uma casa no Rio. Luana ficou marcada por brigas e cenas ousadas durante a edição.

Em abril deste ano, o casal fez uma viagem para o Nordeste. Apesar de não terem publicado fotos lado a lado, os dois compartilharam registros separados usando o mesmo chapéu. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o suposto namoro.