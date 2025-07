Isis Valverde e Marcus Buaiz - Reprodução/Instagram

Publicado 26/07/2025 15:05 | Atualizado 26/07/2025 15:07

Rio - Marcus Buaiz completa 46 anos neste sábado (26) e ganhou uma homenagem da mulher, Isis Valverde, nas redes sociais. A atriz postou uma sequência de fotos com o marido e escreveu: "Feliz aniversário, meu amor. Te amo".

Buaiz comentou na publicação e agradeceu: "Muito Obrigado por me inspirar a ser uma pessoa melhor todos os dias. Amo você".

Nos Stories do Instagram, a atriz compartilhou uma foto do casal durante a lua de mel em Veneza, na Itália, e incluiu um trecho do poema: "Li um dia, não sei onde. Que de todos os namorados uns amam muito, e os outros contentam-se em ser amados. Fico a cismar pensativa neste mistério encantado...Diga prá mim: de nós dois, quem ama e quem é amado?...", escreveu.

Isis Valverde e Marcus Buaiz casaram-se em uma cerimônia luxuosa no início de maio de 2025, em Jarinu, no interior de São Paulo. Eles assumiram a relação no Dia dos Namorados de 2023.